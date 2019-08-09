31 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Завод Машиностроитель Пермь (2019) | Фото: pzmash.ru

В Прикамье на оборонном заводе нашли "нелегальные" китайские станки

Сотрудники прикамского управления ФСБ расследуют обстоятельства поставки на расположенный в Перми оборонный завод "Машиностроитель" станков из Поднебесной, хотя по условиям состоявшегося конкурса они должны быть отечественными, сообщает "Ъ-Прикамье".
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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Якобы неустановленные сотрудники группы копаний "Промойл", производящей и реализующей станкостроительное оборудование, под видом российских станков завезли на завод китайское оборудование. Злоумышленники могли получить из бюджета 40 млн руб., обналичивание шло через близких юрлиц. Получить комментарий краевого управления ФСБ к моменту публикации не удалось.

АО "Пермский завод "Машиностроитель" образовано 6 октября 1967 года. Первоначально предприятие носило название "Пермский завод химического оборудования" (ПЗХО). Главным в работе предприятия было освоение и производство твердотопливных ракетных двигателей для нужд военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли.

Завод Машиностроитель Пермь(2019)|Фото: pzmash.ru

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В Прикамье на оборонном заводе нашли "нелегальные" китайские станки

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Теги: Завод Машиностроитель, станок, конкурс, уфсб по пермскому краю



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