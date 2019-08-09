Исследование: треть россиян не доверяют страховщикам

Около трети жителей России не доверяют никаким страховым компаниям, и столько же отрицательно относятся к страхованию в целом.

Как следует из исследования Аналитического центра НАФИ, 29% респондентов заявили, что не доверяют никаким страховым компаниям, еще 32% затруднились ответить.

Остальные опрошенные назвали среди компаний, которым они доверяют. Среди них - "Росгосстрах", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "РЕСО-Гарантию". На пятом месте сразу четыре компании: "Согаз", "Сбербанк страхование жизни", "ВТБ страхование" (вошло в группу "Согаз") и "Ренессанс страхование".

По словам авторов исследования, отношение граждан страны к страхованию не меняется уже четыре года: в этот раз положительное отношение к страхованию в целом выразили 63% опрошенных, тогда как в 2015 году - 62%. Почти 30% заявили, что относятся к страхованию отрицательно.

Также эксперты выяснили, что более трети россиян не знают о том, что страховой полис можно оформить в интернете. Только 11% респондентов оформляли полис онлайн, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Это позволит россиянам гарантировать полную компенсацию в случае его утери. Программа в тестовом режиме начнет свою работу в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также Забайкалье, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.