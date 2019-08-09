Исследование: треть россиян не доверяют страховщикам

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
дождь зонтик горожане праздник толпа россияне горожане (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Исследование: треть россиян не доверяют страховщикам

Около трети жителей России не доверяют никаким страховым компаниям, и столько же отрицательно относятся к страхованию в целом.

Как следует из исследования Аналитического центра НАФИ, 29% респондентов заявили, что не доверяют никаким страховым компаниям, еще 32% затруднились ответить.

Остальные опрошенные назвали среди компаний, которым они доверяют. Среди них - "Росгосстрах", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "РЕСО-Гарантию". На пятом месте сразу четыре компании: "Согаз", "Сбербанк страхование жизни", "ВТБ страхование" (вошло в группу "Согаз") и "Ренессанс страхование".

По словам авторов исследования, отношение граждан страны к страхованию не меняется уже четыре года: в этот раз положительное отношение к страхованию в целом выразили 63% опрошенных, тогда как в 2015 году - 62%. Почти 30% заявили, что относятся к страхованию отрицательно.

Также эксперты выяснили, что более трети россиян не знают о том, что страховой полис можно оформить в интернете. Только 11% респондентов оформляли полис онлайн, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Это позволит россиянам гарантировать полную компенсацию в случае его утери. Программа в тестовом режиме начнет свою работу в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также Забайкалье, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Исследование: треть россиян не доверяют страховщикам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: страховка, ЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети