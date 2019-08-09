31 Августа 2020
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Политика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Депутаты предложили платить за квартиры в новостройках частями

Жителям России могут разрешить при покупке квартир в новостройках вносить на эскроу-счета не полную сумму, а лишь задаток в 30%.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, остальные 70% стоимости предлагается перечислять после сдачи дома в эксплуатацию. Народный избранник также предложил использовать эскроу-счета в качестве накопительного счета, который россиянин будет постепенно пополнять.

Как напоминает парламентарий, сегодня необходимо разместить на счете полностью всю сумму стоимости квартиры, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, изменения, предусматривающие обязательное применение эскроу-счетов, не оказали существенного влияния на стоимость жилья в России.

За месяц после того, как соответствующий закон вступил в силу, новостройки подорожали на 0,6% в целом по стране и на 1,1% в Москве. Дальнейшего роста не ожидается.

Как сообщил руководитель проекта "Авито Новостройки" Дмитрий Алексеев, аномального скачка цен удалось избежать потому, что 70% проектов смогли не переходить на новые правила, так как объекты строительной готовностью более 15% можно продавать по старым правилам, если уже реализовано более 10% лотов.

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Депутаты предложили платить за квартиры в новостройках частями

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Теги: новостройки, жилье, квартиры, недвижимость



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Развитие сюжета:

Ранее 09.08.2019 13:46 Мск Покупка квартир в новостройках в рассрочку повысит стоимость жилья

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