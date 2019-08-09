В Екатеринбурге закрыли движение по улице Шевченко

По улице Шевченко в Екатеринбурге закрыли движение автотранспорта.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, это связано с проведением "Екатеринбургской теплосетевой компанией" строительно-монтажных работ. Автотранспортный поток направлен по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной, Уральской.

Движение троллейбусов, работающих на маршруте №4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки "Станция метро "Динамо", в обоих направлениях будет закрыто до 1 сентября. Движение автотранспорта по улице Шевченко, от улицы Луначарского до улицы Бажова, также будет закрыто на этот же срок.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.