31 Августа 2020
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Инфографика опроса про лесные пожары в Сибири (2019) | Фото: Накануне.RU

Кабмин выделит около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Правительство РФ направит на тушение лесных пожаров сумму в 6 млрд руб.

Средства будут выделены из Резервного фонда. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, наиболее сложная ситуация с природными пожарами сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Глава кабмина отметил, что работу с тушением пожаров в лесах необходимо контролировать. Кроме того, по словам Медведева, еще 600 млн руб. направят Амурской области, которая пострадала из-за паводка, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, в Иркутской области лесные пожары подошли близко к населенным пунктам. Ранее площадь возгорания после резкого сокращения вновь начала расти.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, леса горят в трех км от населенного пункта Светлый в Бодайбинском районе, в пяти км от села Бур в Катангском районе, в трех км от деревни Никольск в Киренском районе и в пяти км от поселка Луговский в Мамско-Чуйском районе.

Кроме того, пожары бушуют в 13 км от поселка Ика Катангского района.

10 огнеборцев Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона направлены в населенный пункт для усиления группировки пожарных и защиты поселка от огня.

Как сообщалось, в Иркутской области выявлены факты намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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Кабмин выделит около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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Теги: лес, пожары, Медведев



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