Самозанятые могут зарегистрироваться через портал госуслуг

Самозанятые россияне получили возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" через учетную запись портала госуслуг.

Такая возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения. По данным ФНС, с начала текущего года в проекте зарегистрировались более 162 тыс. жителей страны, а суммарный доход, полученный самозанятыми, составил 14,5 млрд руб., сообщает ТАСС.

Тем временем, Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых часть мер государственной поддержки, которые распространяются на малый и средний бизнес.

Это, прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые Корпорацией "МСП". Как ожидается, закон об этом вступит в силу с 1 января 2020 года.

Планируется создание корпорацией "МСП" совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым. А в региональных центрах "Мой бизнес" до конца текущего года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым.