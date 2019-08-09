Самозанятые могут зарегистрироваться через портал госуслуг

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
домработница, самозанятые, удобка (2018) | Фото: komi.ru

Самозанятые могут зарегистрироваться через портал госуслуг

Самозанятые россияне получили возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" через учетную запись портала госуслуг.

Такая возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения. По данным ФНС, с начала текущего года в проекте зарегистрировались более 162 тыс. жителей страны, а суммарный доход, полученный самозанятыми, составил 14,5 млрд руб., сообщает ТАСС.

Тем временем, Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых часть мер государственной поддержки, которые распространяются на малый и средний бизнес.

Это, прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые Корпорацией "МСП". Как ожидается, закон об этом вступит в силу с 1 января 2020 года.

Планируется создание корпорацией "МСП" совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым. А в региональных центрах "Мой бизнес" до конца текущего года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Самозанятые могут зарегистрироваться через портал госуслуг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самозанятые, налоги, бизнес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2019 05:04 Мск Самозанятых в России стало больше 100 тысяч

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети