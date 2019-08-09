31 Августа 2020
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Экономика В России
хлеб, хлебокомбинат, выпечка (2019) | Фото: pixabay.com

В Ассоциации мукомолов прокомментировали сообщения о подорожании хлеба

Сообщения, которые появились в СМИ о резком скачке цен на хлеб в России, являются спекуляцией.

Такое заявление сделала первый вице-президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева. По ее словам, ситуация на рынке стабильна и предсказуема. Как отмечает вице-президент, сегодня нет никаких объективных причин для существенного повышения цен на хлеб.

Мамичева сообщила, что урожай зерна в стране позволит закрыть потребности переработчиков, сообщаю "Известия".

Как сообщалось ранее, Росстат зафиксировал подорожание хлеба в российских магазинах. За первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7%. При этом год назад подорожание хлеба составило только 2,3%.

За год сильнее всего подорожал черный хлеб (то есть из ржаной и ржано-пшеничной муки). Так, в июне 2019-го он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Отмечается, что такие цены максимальные как минимум с 2009 года.

Напомним, в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) прогнозируют рост цен на хлеб на 5-6% о итогам 2019 года.

Ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" сообщили, с чем связан рост цен на хлебобулочные изделия.

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В Ассоциации мукомолов прокомментировали сообщения о подорожании хлеба

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Теги: хлеб, мука, зерно



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