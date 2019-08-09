31 Августа 2020
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Политика За рубежом
Северный поток 2, ЧТПЗ, трубы, (2016) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

СМИ сообщили о возможном подорожании "Северного потока - 2"

Отсутствие необходимых разрешений для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" от Дании может вызвать дополнительные расходы в €660 млн и как следствие - задержку реализации проекта на срок до восьми месяцев.

Оператор газопровода, компания Nord Stream 2, в своей жалобе властям Дании назвал решение энергетического совета страны предоставить третью заявку на прохождение маршрута "Северного потока - 2" попыткой задержать завершение проекта.

Связанные с получением нового запроса расходы в настоящее время превышают €100 млн. Помимо этого, запрос на третью заявку может привести к последующим расходам в размере €560 млн, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Госдумы РФ прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против газопровода "Северный поток — 2".

Парламентарий Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов элементом нездоровой конкуренции, так как санкции затрагивают не только РФ, но и многие европейские государства. Депутат сообщил, что знает немецких коллег, поддерживающих строительство российского проекта.

Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Вашингтон идет на подобные меры "от бессилия". По его словам, трубопровод будет работать даже в случае введения Вашингтоном ограничительных мер.

Ранее "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску "Северного потока-2" в 2019 году. Ранее Штаты не смогли остановить строительство. По словам госсекретаря США Майка Помпео, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.

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СМИ сообщили о возможном подорожании "Северного потока - 2"

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Теги: Северный Кавказ, газ, Дания



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