31 Августа 2020
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Общество За рубежом
Маколей Калкин (2018) | Фото:youtube.com

В Голливуде переснимут фильмы "Один дома" и "Ночь в музее"

Компания Disney намерена снять ремейки кинокартин "Ночь в музее" и "Один дома".

В Голливуде также намерены перезапустить такие ленты, как "Оптом дешевле" и "Дневник слабака".

Фильмы будут доступны на пока еще не запущенной стриминговой платформе Disney+. Перезапуск популярных комедий поможет студии привлечь больше аудитории к сервису. Будут ли эти ремейки сериалами или станут полнометражными фильмами, пока не известно.

Запуск сервиса Disney+ запланирован на 12 ноября, сообщают "Известия".

Напомним, в конце 2018 года Кевин МакКаллистер вернулся. Актер Маколей Калкин спустя 28 лет повторил культовые сцены из фильма "Один дома" в рекламе Google.

В минутном ролике, появившемся на YouTube, персонаж Калкина в том же доме обнаруживает, что остался в одиночестве. Правда, теперь справляться с воришками и другими непредвиденными обстоятельствами ему помогает интернет-сервис. В некоторых сценах учли, что со времени выхода ленты прошло уже почти 30 лет. Например, когда Кевин прыгает на родительской кровати, у него прихватывает спину – все-таки уже не мальчик.

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В Голливуде переснимут фильмы "Один дома" и "Ночь в музее"

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Теги: Голливуд, фильмы



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