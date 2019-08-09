31 Августа 2020
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крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

На Украине отметили нежелание мира забирать Крым у России

Непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, потому что никто не намерен помогать Украине возвращать полуостров.

Так руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским о непризнании Анкарой воссоединения Крыма с РФ.

"Никто в мире и не собирается ничего делать для его возвращения <…> Поэтому непризнание аннексии Крыма не несет в себе никакой пользы. Визит прошел нормально, познакомились, но что дальше?" — сказал Спивак.

По его словам, украинским властям не стоит строить иллюзий по поводу Турции, так как Анкара активно сотрудничает с Москвой и даже перечит Вашингтону в вопросе приобретения ЗРК С-400, сообщают "Известия".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский создал комиссию по вопросам правовой политики, которая будет готовить правовые основы по созданию условий для возвращения в конституционное пространство Украины ДНР и ЛНР и их населения, а также российского Крыма. Об этом сообщается на сайте президента. Основной задачей комиссии является "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины". В ее составе образованы шесть 6 рабочих групп, в том числе по "реинтеграции временно оккупированных территорий", вопросам подготовки изменений в конституцию Украины; реформирования уголовной юстиции. В состав комиссии вошли 84 человека.

Интерес вызывает факт рабочей группы по изменению конституции. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 7 августа утром по инициативе Зеленского, он заявил, что такой необходимости нет. Это противоречит Минским соглашениям, где записано, что особый статус отдельных районов Донбасса должен быть закреплен в основном законе, причем при согласовании с представителями этих районов, т.е. ДНР и ЛНР.

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На Украине отметили нежелание мира забирать Крым у России

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Теги: Украина, Крым



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Ранее 16.08.2019 02:01 Мск Зеленский готовит план по возвращению Крыма и Донбасса

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