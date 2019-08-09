31 Августа 2020
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Общество Центральный ФО
телевизор, снег, помехи, экран, антенна (2011) | Фото:analogtvdeathcult.com

В Москве произошел сбой телевещания

В некоторых районах Москвы отмечен сбой в телевещании.

Как сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети, это произошло из-за технических работ. На данный момент неполадки устранены. Для загрузки каналов пользователям необходимо переподключиться.

При этом, если подключение произойдет не до конца, то загрузятся только первые десять каналов - переподключение необходимо повторить.

Ранее вещание федеральных каналов было прервано из-за сообщения о штормовом предупреждении в Москве, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, россияне, по данным "Левада-центра", стали гораздо реже смотреть федеральные телеканалы, треть респондентов черпает информацию из независимых СМИ. Около трети смотрят видеоблоги, половина пользуются мессенджером WhatsApp.

Среди основных телеканалов, из которых россияне черпают новости, лидируют "Россия 1" (снижение популярности с 57 до 48%, за год) и Первый канал (самое серьезное снижение — с 72 до 47%). За ними следуют НТВ (падение с 44 до 36%), "Россия 24" (с 38 до 31%) и РЕН ТВ (с 21 до 17%).

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В Москве произошел сбой телевещания

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Теги: телевещание, телевидение



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