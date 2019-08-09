31 Августа 2020
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Общество Дальневосточный ФО За рубежом
(2019) | Фото: Рен ТВ

Житель Аляски нашел бутылку с письмом, отправленным дальневосточными моряками

Житель Аляски сделал необычную находку - на морском побережье у города Шишмарев он нашел письмо в бутылке, которое датировано 1969 годом.

Тайлер Иванофф сообщил, что "было бы здорово найти автора письма" и попросил помощи в переводе текста. Как следует из фотографии письма, отправитель служил на плавбазе "Сулак".

"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства, от плавбазы "Сулак" ", - говорится в письме, которое было написано 20 июня 1969 года.

(2019)|Фото: Рен ТВ

Отправитель пожелал нашедшему письмо здоровья и счастливого плавания и просит сообщить о находке во Владивосток экипажу плавбазы, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2018 году в челябинском роддоме №3 нашли странное послание. Оно было обнаружено в ходе ремонта замурованным в стене. Письмо положила туда другая бригада строителей еще в 1980 году, закупорив его в бутылку из-под водки.

Советские плотники написали о том, что зарплата у них составляет 180-200 руб., с продуктами "вроде бы, и ничиво". Зато рабочие жалуются не недостаток мяса, потому что "Брежнев все отправляет за границу", и далее перечисляются страны, которым Советский Союз в то время оказывал помощь.

Также работяги сетуют на непростую международную политическую обстановку. "В мире неспокойно, войны, войны..." - сказано в послании.

Того, кто найдет эту записку, бригада плотников попросила сообщить.

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Житель Аляски нашел бутылку с письмом, отправленным дальневосточными моряками

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Теги: Аляска, письмо, моряки



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