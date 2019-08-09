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Происшествия Челябинская область Южный ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

После смертельного ДТП под Новороссийском задержан водитель автобуса

Следователи задержали 41-летнего водителя экскурсионного автобуса, который попал в аварию под Новороссийском.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 7 августа на трассе "Новороссийск - Керчь" столкнулись внедорожник и пассажирский автобус, оба транспортных средства упали с высоты 10 метров. В результате аварии погибли три человека, в том числе двое детей - жители Челябинска. Еще 44 человека получили различные травмы.

Следствие считает, что водитель автобуса нарушил дистанцию, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В лечебно-профилактическом санатории "Эллада", которому принадлежит автобус, силовики изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела.

Водителю скоро изберут меру пресечения.

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После смертельного ДТП под Новороссийском задержан водитель автобуса

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Теги: авария, Новороссийск, автобус, водитель, задержание, СК



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