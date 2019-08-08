31 Августа 2020
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космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в открытом космосе (2018) | Фото: twitter.com/Rogozin

Стало известно какую зарплату получают российские космонавты

Должностной оклад российского космонавта без учета надбавок составляет 63,8 тыс. руб., такие данные сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Кандидат в космонавты получает каждый месяц 60,9 тыс. руб., а инструктор-космонавт - 88,45 тыс. руб.

За каждый полет космонавт и инструктор получают дополнительно к окладу 55% от его размера - и так до выхода на пенсию. За два полета начисляется уже 75%, а за три полета - 120%.

Также ежемесячная надбавка увеличивается в зависимости от выслуги лет.

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Стало известно какую зарплату получают российские космонавты

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Теги: зарплата, космонавты, Роскосмос



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