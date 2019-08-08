В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

В Киргизии правоохранители и спецназ вытеснили сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади Бишкека, пишет ТАСС.

Силовики с помощью специальных средств оттеснили людей от центра города. Там слышны выстрели и крики. Известно, что есть пострадавшие.

Ранее в Киргизии после неудачной попытки задержания экс-президента собрался Совет безопасности.

На экстренном заседании Совбеза обсуждаются "вопросы обеспечения безопасности и правопорядка". Председательствует на нем нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Сам Атамбаев ответил властям видеообращением и призвал силовиков не стрелять в свой народ, так как "это может плохо кончиться".

Генпрокуратура страны уже возбудила несколько уголовных дел – о массовых беспорядках, убийстве, захвате заложников и другие.