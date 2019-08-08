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Происшествия Курганская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Ударил по голове и бросил. В зауральском городе отец-изверг получил 4 года колонии за избиение двухмесячного сына

21-летний житель Макушино получил 4 года в колонии общего режима за избиение собственного 2-месячного сына.

В феврале этого года он в пьяном виде в доме, где жил со своей семьей, избил своего ребенка. Мужчина был недоволен тем, что малыш громко плачет.

"Он нанес сыну несколько ударов по голове, а затем, взяв младенца на руки, с силой бросил его на кровать", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

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Ударил по голове и бросил. В зауральском городе отец-изверг получил 4 года колонии за избиение двухмесячного сына

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Теги: Макушино, отец, сын, ребенок, избиение, мальчик, СК, уголовное дело



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