Чебаркульских чиновников подозревают в мошенничестве с земельными участками

Управляющий делами администрации Чебаркульского района Евгения Перевалова и начальник районного отдела архитектуры и строительства Олег Прохоров стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Следователи считают, что пять лет назад Перевалова получила земельный участок площадью 1,5 гектаров в селе Боровое, кадастровая стоимость участка - 1 млн руб. Женщина, обращаясь в администрацию района с просьбой дать ей участок, отметила, что он нужен ей для строительства производственного цеха.

После на территории участка действительно появилось небольшое помещение. Затем при помощи Прохорова женщина последовательно оформила право собственности на землю и это помещение, земля была выкуплена за чуть более чем 100 тыс. руб.

Изменив категорию земли, Перевалова размежевала данный участок земли на 9 участков для индивидуального жилищного строительства, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения Прохорову и Переваловой и избрании им меры пресечения.