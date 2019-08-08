Полмиллиарда рублей. Чиновники назвали стоимость замены системы освещения в Кургане

В АТИ Кургана назвали стоимость замены систем освещения в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам руководителя АТИ Михаила Дубанича, стоимость контракта по реконструкции и замене светильников на улицах города - 472 млн руб.

Дубанич отметил, что менять дампы будут в течение почти 7 лет.

"Мы заменим 11 тыс. 142 светильника в Кургане. Также замена будет произведена в городах Далматово и Шадринске", - сообщил глава АТИ города.