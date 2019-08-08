30 Августа 2020
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Общество Курганская область
наружное освещение, фонарь, провода (2018) | Фото:пресс-служба администрации Ялты

Полмиллиарда рублей. Чиновники назвали стоимость замены системы освещения в Кургане

В АТИ Кургана назвали стоимость замены систем освещения в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам руководителя АТИ Михаила Дубанича, стоимость контракта по реконструкции и замене светильников на улицах города - 472 млн руб.

Дубанич отметил, что менять дампы будут в течение почти 7 лет.

"Мы заменим 11 тыс. 142 светильника в Кургане. Также замена будет произведена в городах Далматово и Шадринске", - сообщил глава АТИ города.

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Полмиллиарда рублей. Чиновники назвали стоимость замены системы освещения в Кургане

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Теги: Курган, освещение, Далматово, фонари, светильники, Шадринск



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