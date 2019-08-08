30 Августа 2020
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Политика Москва
скрин, фбк, исповедь сотрудника (2019) | Фото:скрин, соцсети

Инсайдер из ФБК слил в Сеть доказательства бракованных подписей кандидатов Навального

Сотрудник так называемого ФБК Алексея Навального не смог выполнить свои абсурдные обязанности по вбросу фейка в защиту «независимых кандидатов» и слил «план века» Фонда в Сеть.

Телеграм-канал «Исповедь сотрудника ФБК», ранее публиковавший внутренние документы и переписки сотрудников Навального, обнародовал инсайдерскую информацию о подписных листах так называемых «независимых кандидатов».

скрин, фбк, исповедь сотрудника(2019)|Фото:скрин, соцсети

Как пишет сотрудница ФБК, план был предельно простым. Сотрудники не одну неделю готовили «план века», чтобы обелить репутацию всех недопущенных кандидатов от штаба Навального. Предполагалось опубликовать тысячи подписных листов с якобы чистыми подписями, которые ранее забраковал МГИК. Кстати, «слив» должны были осуществить некие неравнодушные члены избирательной комиссии, которые больше не могли скрывать «правду».

Однако ещё на этапе подготовки файлов для вброса сотрудники ФБК заметили, что в «чистых подписях» содержится масса фальсификаций и несоответствий. Так, подписи одних и тех же лиц не совпадали в разных документах, адреса не соответствовали заявленным избирательным округам. Кроме того, некоторые «избиратели» оставляли сразу несколько разных подписей за одного кандидата. В финале были обнаружены и подписи мертвецов.

скан, документ, паспорт, фбк(2019)|Фото:скан, документ

Изучив порядка 400 подписных листов, смышленая сотрудница ФБК отчётливо поняла, что, опубликовав эти материалы, навальнисты вгонят последний гвоздь в крышку гроба своей избирательной кампании. Любой здравомыслящий человек поймет, что подписи были забракованы на законных основаниях.

скан, документ, паспорт, фбк(2019)|Фото:скан, паспорт

Напомним, что целый ряд либеральных кандидатов ранее получил отказ Мосгоризбиркома в регистрации из-за массовых нарушений, допущенных в ходе подписной кампании. Среди «несистемщиков» было больше всего представителей команды Алексея Навального: Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и другие. Также дисквалификацию МГИКа получил Дмитрий Гудков и его команда.

Однако экс-кандидаты не согласились с законным решением избирательной комиссии и устроили целый каскад незаконных митингов в столице. За организацию незаконной деятельности и массовые призывы к беспорядкам все они подверглись административному наказанию. При этом избежать ареста удалось только Любови Соболь, прикрывшейся малолетней дочерью.

Кроме того, СК завел два уголовных дела, где фигурируют либеральные экс-кандидаты -  по 141 и 212 статьям УК РФ. В рамках данных уголовных дел уже были допрошены некоторые навальнисты.

3 августа было возбуждено уголовное дело в отношении ряда сотрудников ФБК. По имеющимся данным, они причастны к отмыванию 1 млрд рублей.

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Инсайдер из ФБК слил в Сеть доказательства бракованных подписей кандидатов Навального

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Теги: навальный, фбк, любовь соболь, выборы в мосгордуму,



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