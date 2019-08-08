Зеленский пообещал Варфоломею продолжать антицерковный курс Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с экуменическим патриархом Варфоломеем. Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский заверил Варфоломея в том, что "будет защищать независимость церкви". Поскольку для Варфоломея церковью на Украине являются только раскольники, с которыми он соединился, приняв их в общение и дав им томос, то слова Зеленского по существу означают заверение продолжать курс своего предшественника Петра Порошенко по поддержке раскола. Он заявил, что "власть не должна вмешиваться в церковные дела", но то же самое заявлял Порошенко.

Напомним, в томосе Варфоломея для раскольников записано, что их организация опекается государством и по факту является государственной церковью.

Интересно, что Зеленский также добавил, что Украина имеет на Фанаре поддержку "не только на политическом уровне". То есть невольно признал политическую заинтересованность Фанара в поддержке раскольников.

Отметим, что после попыток обосновать свое вторжение на Украину церковными канонами Варфоломей признал, что сделал это исключительно из политических соображений. В мае он заявил, что Россия виновна в украинском расколе, вредит "украинской нации" и это "сделало присутствие Московского Патриархата на Украине нежелательным". В Церкви эта ересь называется филетизм, когда церковное подминается национальным.

Украинский политолог Алексей Якубин считает, что часть окружения Зеленского из числа сторонников раскола подталкивает его продолжить политику Порошенко в церковном вопросе. При этом большой активности Зеленского в борьбе против Церкви пока все же не наблюдается. Захваты храмов носят единичный характер, а сам он старается дистанцироваться от церковных вопросов.