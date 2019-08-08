Росстат: В августе бензин перестал дорожать

Средние потребительские цены на автомобильный бензин в августе перестали увеличиваться. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За первую неделю августа цены на дизельное топливо и автомобильный бензин всех марок за исключением АИ-98 (подорожал на 0,2%) остались неизменными, передает корреспондент Накануне.RU. Литр топлива в среднем в России стоит 44,58 руб., "дизеля" - 46,14 руб.

Хотя средние цены не изменились, в 43 центрах субъектов отмечалось повышение стоимости топлива на АЗС. Наиболее существенное – в Улан-Удэ, где прирост цен составил 0,7%. На такой же процент стоимость бензина снизилась в Красноярске. В Иваново, Перми, Кызыле и Кемерово цены уменьшились на 0,1%.

Сначала года цены на автомобильный бензин росли в пределах инфляции - на 1,6%. Дизельное топливо в рознице подешевело на 0,4%.

Как сообщало Накануне.RU, в рейтинге доступности бензина Россия заняла 16 место. На среднюю зарплату россиянин может купить около 927 литров бензина марки Аи-95.

В России цены на бензин значительно увеличились в мае 2018 г. После этого кабмин принял ряд сдерживающих внутренние цены мер, в том числе подписал с нефтяниками соглашение о "заморозке" розничных цен.