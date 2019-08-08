МЧС и Росгидромет выпустили штормовое предупреждение по Москве

МЧС и Росгидромет предупредили москвичей о надвигающейся на город непогоде.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 21.00 08 августа с сохранением ночью и днём до 18.00 09 августа на территории г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в капитальных строениях, не укрываться под рекламными щитами на улицах и шаткими конструкциями, а также под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - отметили в МЧС.