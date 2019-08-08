Курганцы могут стать виновниками тотальной поломки городских очистных сооружений
Жителей Кургана в очередной раз просят не кидать в канализацию твердые бытовые отходы. Руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников привез журналистов и прокуроров на городские очистные сооружения, чтобы показать их состояние.
Он отметил, что сооружения построены в 1984 году и с того момента капитально не ремонтировались.
"На сегодняшний день они имеют почти 100%-ный износ", - отметил Овсянников.
Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", жители города используют канализацию как мусоропровод. Только за одни сутки на решетках оседяет несколько десятков килограммов тряпок, пластика, упаковок и использованных подгузников.
Эти отходы могут привести к выходу из строя системы.
Сейчас очистные сооружения нуждаются в капитальной реконструкции. Коммунальщики в очередной раз просят горожан не выбрасывать мусор в унитаз.
"Действия отдельных людей могут стать причиной серьезной угрозы для жизни и благополучия целого города", - добавили в "Водном союзе".