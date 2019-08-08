Игорь Артамонов провел "Диалог на равных" с молодежью и встретился с рабочими строительной отрасли региона

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов накануне общался с участниками молодежного образовательного форума «Область будущего», который проходит в Добровском районе. Более 500 юношей и девушек, представляющих Липецкую область, а также регионы Центрального федерального округа, участвуют в региональном молодежном мероприятии, ередает корреспондент Накануне.RU.

Игорь Артамонов отвечал на вопросы и откровенно общался с молодыми липчанами и другими молодыми россиянами в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Молодые люди спрашивали, что, по мнению главы региона, важнее: профессиональные знания или личные качества, интересовались его спортивными и литературными предпочтениями, обсуждали выбор профессии и добровольчество.

«Добрые дела сегодня очень нужны России, - сказал ребятам Игорь Артамонов. - И волонтеры, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Это, например, старшее поколение и люди с ограниченными возможностями. Ведь доброта тоже лечит. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания».

Игорь Артамонов по итогам общения подчеркнул, что разговор получился неформальным и очень живым:«Отличная энергетика у ребят. Уверен, они смогут добиться успеха в жизни и сделать много хорошего для своих регионов и нашей большой страны».

А перед встречей с молодежью на форуме глава Липецкой области в преддверии Дня строителя встречался с сотрудниками предприятий строительной отрасли. Игорь Артамонов побывал на заводе «Промизделия» и «Липецкий силикатный завод».

«Благодаря работникам строительной сферы наш регион преображается. Сегодня Липецкая область достигла успехов и по вводу жилья, и по строительству промышленных объектов. Спасибо за ваш труд и успехов в дальнейшей работе», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к работникам стройиндустрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Липецкой области, на предприятии «Промизделия» трудится более 1100 человек. Это крупнейший в Черноземье завод по производству сэндвич-панелей и металлоконструкций. Средняя заработная плата сотрудников составляет 26 тысяч рублей. Игорь Артамонов подчеркнул, что это достаточно низкий показатель, который необходимо менять.

«Зарплата – самая главная и самая сложная проблема в регионе. Быстро решить её нельзя, но механизмы есть. Мы ведём переговоры с владельцами предприятий с целью поиска скрытых резервов и оказания им содействия в развитии производства, сбыта продукции, чтобы они могли больше зарабатывать и, соответственно, больше платить своим работникам», – прокомментировал врио главы региона.

В ходе своего визита на «Липецкий силикатный завод» руководитель региона посетил производственные цеха. Компания выпускает высококачественный силикатный кирпич в широком ассортименте, различных форматов и размеров. После проведённой модернизации, технического перевооружения и внедрения инновационных технологий производственные мощности предприятия значительно увеличились и составляют на сегодняшний день 60 млн штук кирпичей в год. На заводе улучшились условия труда работников. Сотрудники ежегодно проходят медицинские осмотры, в полном объёме обеспечиваются специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Игорь Артамонов ответил на вопросы рабочих. Медицина, тарифы, благоустройство – темы поднимались разные. Поскольку завод находится на окраине города, многих интересовало транспортное сообщение. По словам работников компании, в утренние часы сложно добираться до работы, так как из центра Липецка ходит крайне мало автобусов в данном направлении. Руководитель региона заверил, что скоро эта проблема будет решена.

«Над улучшением транспортного обслуживания в регионе мы очень серьёзно работаем. Обновляем автопарк. Сейчас разрабатываем единую систему управления автобусными линиями, чтобы маршруты совпадали с потребностями жителей и чтобы понимать, где нужна дополнительная техника, где можно обойтись маленьким автобусом, а где, наоборот, требуется большой и не один», – ответил Игорь Артамонов.

Поступили жалобы и на состояние дорог в призаводском посёлке. Местные жители уверяют, что дорожное полотно здесь сильно изношено и много лет не ремонтировалось.

«Дорожный вопрос сегодня остро стоит во всём регионе. У нас 15 тысяч километров дорог, из которых только около трети в нормативном состоянии. В сельской местности очень плохая ситуация. Будем делать. Но не всё сразу. В первую очередь приведём в порядок дороги, которые сильно загружены и в тех населённых пунктах, где много жителей. Затем перейдём к другим участкам», - сказал врио главы региона.



