Сотрудница ямальской "Дирекции капитального строительства и инвестиций" попалась на взятке в 25 тысяч

В Надыме бывшую сотрудницу ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиции ЯНАО" судят за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, подрядчик "Дирекции", компания "Сакура", ремонтировал здание Надымской ЦРБ. В ноябре прошлого года сотрудник больницы, понимая, что организация не может сделать ремонт вовремя, предложил работнику "Дирекции" быть посредником в беседе его коллеги, сотрудницы производственно-технического отдела госкомпании, с директором подрядчика.

Поговорить должны были о сокращении сроков оплаты уже сделанной работы по госконтракту и переводе "Сакуре" денег. Сотрудница "Дирекции" согласилась подготовить нужные документы, за что получила 25 тыс. руб.. Теперь ей грозит до трёх лет колонии.