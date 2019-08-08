30 Августа 2020
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асфальтовый завод в Нягани (2019) | Фото:onf.ru

Активист ОНФ обратился в полицию из-за угроз собственника нелегального асфальтового завода в Нягани

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Югре Константин Айдаков подал в полицию заявление о привлечении к уголовной ответственности собственника асфальтового завода в Нягани Евгения Елина. Он просит возбудить против бизнесмена дело из-за поступивших в свой адрес угроз. Стычка между Елиным и Айдаковым, со слов последнего, произошла во время попытки снять выбросы, идущие от работающего предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

На завод, открывшийся вблизи жилого района, пожаловались няганцы. После того, как в дело вмешались представители ОНФ, выяснилось, что предприятие было построен с нарушениями закона. Мэрия была в курсе, но завод не закрывала. После разгоревшегося скандала чиновники все же подали иск о переносе предприятия в промзону.

До решения суда закрыть завод нельзя, однако какое-то время предприятие не работало. Дым из трубы повалил сегодня утром, жители ближайших домов позвонили активисту ОНФ Константину Айдакову, который приехал на место, чтобы снять фото и видео.

"Как только я начал снимать, "подлетели" две машины. Вышел директор Елин и неизвестный мне человек. В жесткой форме мне сказали уходить, обещали переломать руки, толкнули. Я сел в машину и поехал в полицию", - рассказал Елин.

Айдаков обратился в городское отделение полиции с заявлением. По его словам, в неофициальной беседе полицейские сказали, что материалы "отказные" - дело, скорее всего, возбуждено не будет, так как телесных повреждений Константин Айдаков не получил.

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Активист ОНФ обратился в полицию из-за угроз собственника нелегального асфальтового завода в Нягани

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Теги: асфальтовый завод, Нягань, Константин Айдаков



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