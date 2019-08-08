Досрочное голосование на Ямале начнется 18 августа

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
досрочное голосование, Свердловская область (2017) | Фото: архив Избирательной комиссии Свердловской области

Досрочное голосование на Ямале начнется 18 августа

18 августа в труднодоступных районах пройдет досрочное голосование. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном избиркоме.

Решение приняли на совещании с представителями ТИК, которое прошло в окружном избиркоме. Также участники совещания обсудили порядок проведения выборов и обеспечение бесперебойной связи на избирательных участках.

Для проведения досрочного голосования в Тазовском районе задействуют авиационный транспорт.

Добавим, что регистрация кандидатов на выборы на Ямале завершилась 5 августа.

По всем уровням выборов в автономном округе было выдвинуто 198 кандидатов, из них на депутатские мандаты – 189, на должность глав - девять. Успешно процедуру регистрации прошли 175 кандидатов, что составляет 88,3% от общего количества выдвинувшихся.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Досрочное голосование на Ямале начнется 18 августа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы 2019, досрочное голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2019 16:39 Мск В думу Ноябрьска прошли четыре оппозиционера. Как и зачем они это сделали?
Ранее 12.08.2019 14:59 Мск Ноябрьскому кандидату в гордуму испортили баннер и машину

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2019 12:50 Мск Салехардцев на выборы заманивают обещанием оказать медицинскую помощь
Ранее 01.08.2019 09:04 Мск Ямальский избирком отказался регистрировать кандидата-самовыдвиженца на выборах в заксобрание
Ранее 17.07.2019 09:50 Мск Ямальский оленевод не пошел в окружную думу от КПРФ и стал помощником депутата Госдумы
Ранее 05.07.2019 11:13 Мск На место депутата заксобрания Ямала претендуют уже шестеро
Ранее 02.07.2019 12:41 Мск На ямальские выборы заявились казаки
Ранее 24.06.2019 08:58 Мск Коммунисты выдвинули на выборы в гордуму Салехарда знаменитого оленевода
Ранее 21.06.2019 13:20 Мск На довыборы депутата заксобрания Ямала заявился первый кандидат
Ранее 19.06.2019 13:05 Мск На Ямале "Справедливая Россия" выдвинула кандидата на довыборы в заксобрание
Ранее 27.05.2019 08:30 Мск Заведующий перинатальным центром будет баллотироваться в заксобрание Ямала от "Единой России"
Ранее 22.04.2019 11:13 Мск На Ямале заведующий перинатальным центром желает стать депутатом заксобрания от "Единой России"
Ранее 27.09.2018 10:35 Мск Ямальский депутат досрочно сложила полномочия
Ранее 25.09.2018 08:40 Мск Ямальский сенатор вошла в состав комитета по АПК
Ранее 10.09.2018 09:51 Мск Артюхов отправил в Совфед вице-спикера заксобрания Ямала Елену Зленко
Ранее 21.08.2018 16:11 Мск Кандидаты на пост главы Ямала подали списки представителей округа в Совфеде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети