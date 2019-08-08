Досрочное голосование на Ямале начнется 18 августа

18 августа в труднодоступных районах пройдет досрочное голосование. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном избиркоме.

Решение приняли на совещании с представителями ТИК, которое прошло в окружном избиркоме. Также участники совещания обсудили порядок проведения выборов и обеспечение бесперебойной связи на избирательных участках.

Для проведения досрочного голосования в Тазовском районе задействуют авиационный транспорт.

Добавим, что регистрация кандидатов на выборы на Ямале завершилась 5 августа.

По всем уровням выборов в автономном округе было выдвинуто 198 кандидатов, из них на депутатские мандаты – 189, на должность глав - девять. Успешно процедуру регистрации прошли 175 кандидатов, что составляет 88,3% от общего количества выдвинувшихся.