Бари Алибасов подал в суд на производителя "Крота" – требует 100 миллионов

Бари Алибасов сдержал слово и подал иск на 100 млн руб. к производителю средства для прочистки труб "Крот" ("АМС Медиа") и гипермаркету "Ашан", в котором была куплена бутылка, "отравившая" 72-летнего продюсера.

"Фактические обстоятельства свидетельствуют, что имеются все основания ответственности за причинение вреда здоровью истца вследствие недостатков товара. В данном случае имеется факт повреждения здоровья истца в результате взаимодействия с товаром изготовителя, что подтверждается в том числе медицинскими документами", — цитирует заявление РИА Новости.

Дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.

Напомним, Алибасов отравился жидкостью, по ошибке налив ее из цветной бутылки – он, якобы, подумал, что это йогурт. Теперь продюсер говорит, что производитель не должен разливать такие химикаты в привлекательную тару, похожую на упаковку пищевых продуктов.

После отравления Алибасов несколько недель провел в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского, у него был химический ожог внутренних органов.