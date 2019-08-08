Следователи допрашивают руководство уральского предприятия "Евраза", где погиб рабочий

Представители Следственного комитета пришли на Качканарский горно-обогатительный комбинат (входит в "Евраз"), где погиб слесарь. Сейчас допрашивают руководство предприятия.

Напомним, все случилось в среду в ходе работ по техобслуживанию механического оборудования цеха. По предварительным данным, при подъеме груза в результате обрыва стропы на слесаря упала металлическая конструкция. В результате мужчина 1978 года рождения скончался.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство предприятия. Также анализируется интересующая следствие документация о проводившихся работах и прохождении техники инструктажа.

Напомним, свою проверку также организовала прокуратура.