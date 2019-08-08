После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

После взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, в настоящее время фон нормализовался.

Повышение было зафиксировано в 11:50 8 августа. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час.

В мэрии отметили, что увеличения числа обращений в скорую помощь нет.

Напомним, сегодня на территории воинской части в Архангельской области произошел взрыв и последующий пожар.

В Минобороны после ЧП заявили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Инцидент произошел в населенном пункте Нёнокса, где расположен ракетный полигон, на котором испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок.

"Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе в 3 раза", - говорится в сообщениях очевидцев ЧП.

Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в Минобороны. В ведомстве подтвердили, что два человека погибли. Шесть представителей министерства и предприятия-разработчика ранены.