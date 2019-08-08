"Я сейчас разборки наводил..." Текслер предложил избавиться от Коркинского района

Коркинский муниципальный район могут преобразовать в городской округ.

Об этом на встрече с жителями муниципалитета сообщил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назрела ситуация, связанная с объединением района под эгидой городского округа. Лишние чиновники, лишняя бюрократическая волокита. Я сейчас разборки наводил. В конце апреля были выделены средства на дороги, и я был неприятно удивлен, что работы на основных магистралях в Коркино только начинаются. Это непорядок. Мне рассказывают историю, что сначала деньги пришли в район, потом в поселение, сметы переделывали и фактически конкурс состоялся только сегодня, это не дело", - подчеркнул он.

Алексей Текслер добавил, что инициативу о преобразовании района в городской округ должны поддержать жители и депутаты поселений.

"Если вы эту идею поддержите, я тоже готов поддержать", - заявил он.