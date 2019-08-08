30 Августа 2020
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Политика Челябинская область
коркино дорожный указатель (2009) | Фото: Накануне.ru

"Я сейчас разборки наводил..." Текслер предложил избавиться от Коркинского района

Коркинский муниципальный район могут преобразовать в городской округ.

Об этом на встрече с жителями муниципалитета сообщил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU

"Назрела ситуация, связанная с объединением района под эгидой городского округа. Лишние чиновники, лишняя бюрократическая волокита. Я сейчас разборки наводил. В конце апреля были выделены средства на дороги, и я был неприятно удивлен, что работы на основных магистралях в Коркино только начинаются. Это непорядок. Мне рассказывают историю, что сначала деньги пришли в район, потом в поселение, сметы переделывали и фактически конкурс состоялся только сегодня, это не дело", - подчеркнул он.  

Алексей Текслер добавил, что инициативу о преобразовании района в городской округ должны поддержать жители и депутаты поселений. 

"Если вы эту идею поддержите, я тоже готов поддержать", - заявил он.

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"Я сейчас разборки наводил..." Текслер предложил избавиться от Коркинского района

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Теги: алексей текслер, коркинский район, городской округ



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