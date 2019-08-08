30 Августа 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
детский сад, раковины (2019) | Фото:Накануне.RU

В Нижневартовске растёт количество мест в детских садах

В Нижневартовске через оптимизацию и реконструкцию зданий увеличивают количество мест в детских садах. В городе возводят новые учреждения, в том числе частные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам директора городского департамента образования Эдмонда Игошина, Нижневартовск реализует проект "Сертификат дошкольника". Он позволяет родителям, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные организации, на 3 тыс. руб. снизить затраты на пребывание ребенка в частном детском саду.

"Вартовчане получили около 700 таких документов. Снижаются возрастные границы приема детей в учреждения – теперь посещать их могут дети в возрасте от двух месяцев. Нижневартовск стал центром распространения опыта по открытию групп для детей в возрасте от двух месяцев как для городов Югры, так и для Москвы, Тюмени и Краснодара", - сказал Игошин.

Однако проблема нехватки мест в детских садах существует. Это связано с динамикой демографических процессов в городе. Более 10 лет в городе стабильный естественный прирост населения: ежегодно рождается 4-4,5 тыс. детей, во время комплектования дошкольных учреждений высвобождается 3,5 – 3,7 тыс. мест. Сегодня в очереди на получение места в детский сад зарегистрировано 7,8 тыс. детей. Процедуры оптимизации и реорганизации детских садов позволили создать 80 мест. К концу будет появится ещё 100 мест.

В городе работают 42 дошкольных образовательных организации (67 объектов) и одно дошкольное отделение при МБОУ СШ №40. Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста осуществляет негосударственный образовательный центр "Солнышко", также пять частных детских садов реализуют образовательную программу дошкольного образования. 19 тыс. детей – 65% от общей численности юных вартовчан в возрасте от двух месяцев до семи лет – получают дошкольное образование. Всего в Нижневартовске живёт 29 тыс. детей в возрасте до 7 лет.

Открыты 73 группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, синдром Дауна, нарушением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата. Созданы условия для детей с расстройствами аутистического спектра. Образовательные учреждения обеспечивают равный доступ ко всем видам услуг для обучающихся детей-инвалидов и их родителей.

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В Нижневартовске растёт количество мест в детских садах

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Теги: детские сады, Эдмонд Игошин



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