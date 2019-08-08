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аэропорт Саратова Гагарин (2019) | Фото:gagarin.aero

Саратовский аэропорт "Гагарин" начнет принимать и отправлять рейсы 20 августа

С 20 августа  новый аэропорт Саратова "Гагарин" начнет принимать и отправлять самолеты, а первый технический рейс намечен на 18 августа. Об этом стало известно на выездном совещании Росавиации, подрядчиков строительства и местных властей 8 августа.  

"На сегодня аэродромный комплекс готов к приему воздушных судов. Получены разрешения на ввод основных объектов аэропортовой и аэродромной инфраструктуры. Как и планировалось ранее, через десять дней, в День воздушного флота, будет выполнен технический рейс", - заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Аэропорт "Гагарин" строился на паритетных началах: 7,22 млрд руб. – федеральный бюджет (госпрограмма "Развитие транспортной системы"), еще 2,4 млрд руб. – средства регионального бюджета, 7,7 млрд руб. – инвестиции "Аэропортов регионов" ("дочка" ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).

 

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Саратовский аэропорт "Гагарин" начнет принимать и отправлять рейсы 20 августа

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Теги: аэропорт гагарин, саратов, аэропорты регионов



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