Саратовский аэропорт "Гагарин" начнет принимать и отправлять рейсы 20 августа

С 20 августа новый аэропорт Саратова "Гагарин" начнет принимать и отправлять самолеты, а первый технический рейс намечен на 18 августа. Об этом стало известно на выездном совещании Росавиации, подрядчиков строительства и местных властей 8 августа.

"На сегодня аэродромный комплекс готов к приему воздушных судов. Получены разрешения на ввод основных объектов аэропортовой и аэродромной инфраструктуры. Как и планировалось ранее, через десять дней, в День воздушного флота, будет выполнен технический рейс", - заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Аэропорт "Гагарин" строился на паритетных началах: 7,22 млрд руб. – федеральный бюджет (госпрограмма "Развитие транспортной системы"), еще 2,4 млрд руб. – средства регионального бюджета, 7,7 млрд руб. – инвестиции "Аэропортов регионов" ("дочка" ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).