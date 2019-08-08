Власти отрицают новую эвакуацию из деревни Каменка под Ачинском

Повторной эвакуации в Ачинском районе Красноярского края не проводилось.

Эта информация не соответствует действительности, сообщается на сайте администрации Ачинска.

8 августа жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка вернулись в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС. Позже в соцсетях сообщили, что в деревне обнаружили боеприпас, в связи с чем была начата эвакуация.

"Вроде как с Каменки опять эвакуацию объявили и с Ключей", - написал один из пользователей в сообществе "Подслушано в Ачинске".

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.