"Пока мы не уходим". В Зауралье суд отправил на доследование уголовное дело гендиректора компании "Теплоресурс"

Уголовное дело в отношении руководителя предприятия "Теплоресурс", свердловского бизнесмена Леонида Бычкова вернули на доследование, эту информацию Накануне.RU подтвердил сам Бычков.

"Да, вернули на доследование. Уйду я как поставщик теплоресурсов из Курганской области или нет - все будет зависеть от результата моего уголовного дела. Если он будет не в мою пользу и меня признают преступником, смысл мне оставаться в Курганской области? Я тогда сверну свою деятельность. Если уголовное дело будет прекращено, то мое предприятие продолжит обслуживать котельные", - отметил бизнесмен.

Напомним, в Курганской области в начале июля этого года жители поселка Лебяжье взбунтовались из-за возможного ухода поставщика тепловых ресурсов. Жители рабочего поселка Лебяжье собрались и пришли в кабинет главы района Александра Барча с требованием прояснить ситуацию, однако чиновник не смог дать исчерпывающих ответов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце июня этого года в Юргамышский районный суд Курганской области было передано уголовное дело в отношении Бычкова, который обслуживал в Зауралье несколько районных котельных. Бычкова обвиняли в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие считало, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января этого года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект. Сроки завершения доследования пока неизвестны.

В департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области Накануне.RU сообщили, что "Теплоресурс" не подавал уведомление о прекращении деятельности.

"Теплоресурс" заявились на тарифы на 2020 год. То есть они обратились за корректировкой тарифа. Из этого можно сделать вывод, что они все-таки не исключают вероятность продолжать осуществлять деятельность на данном рынке. Те кто уходит обычно, пишут заявление в орган местного самоуправления, о выводе из эксплуатации их объекта. Нельзя сказать, что данная компания не начнет отопительный сезон - для этого нет никаких оснований. Они даже не вправе это сделать, потому что они не соблюли порядок ухода с этого рынка. Невозможно бросить без тепла населенные пункты", - сообщила Накануне.RU директор департамента Ирина Гагарина.

Из собственных источников в правоохранительных органах Накануне.RU стало известно, что после доследования уголовное дело в отношении Леонида Бычкова прекратят.