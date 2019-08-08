30 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
коллаж, чиновник, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

Уральского застройщика посадили на пять лет за обман дольщиков

Суд на Среднем Урале вынес приговор недобросовестному застройщику. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, отправили в колонию и оштрафовали.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина был генеральным директором ООО "Специализированное ремонтно-строительное управление-2" и получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов в Каменске-Уральском. Как показало расследование, в 2014-2017 годах он лишь создавал видимость их возведения, а сам в это время активно привлекал денежные средства уральцев под видом долевого участия в строительстве объектов. Деньги впоследствии переводились на счета фирм-однодневок.

Дома планировалось сдать в четвертом квартале 2016-го и четвертом квартале 2017 года, но они не достроены до сих пор. Как отметили в прокуратуре, своими преступными действиями застройщик причинил 62 потерпевшим ущерб на сумму свыше 97,9 млн руб.

Суд вынес свой приговор: пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.

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Уральского застройщика посадили на пять лет за обман дольщиков

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Теги: застройщик, суд, приговор



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