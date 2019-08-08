В ОБСЕ обеспокоены запретом называть украинских нацистов нацистами

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу решения украинского суда, который постановил, что украинских нацистов нельзя так называть.

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В прошлом году "Громадское ТВ" Украины назвало группировку "С14" (запрещена в России) неонацистской организацией. Те подали иск против канала, и Хозяйственный суд Киева удовлетворил его. Примечательно, что в решении суда сказано, что позиция канала "вредит репутации" "С14" и канал должен опровергнуть свои заявления.

Адвокат "Громадского ТВ" Оксана Чайковская заявила, что решение суда ошибочно и незаконно, а также "вводит вопиющую тенденцию".

Арлем Дезир также отметил, что суд "создает вредный прецедент... и может оказать сдерживающее влияние на журналистскую работу". По его словам, которые приводит пресс-служба ОБСЕ, "СМИ должны иметь право добросовестно публиковать свои мнения, опираясь на информацию, которую они собрали". А многие члены группировки заявляли, что присоединились к ней из-за ее неонацистской ориентации, подчеркнул Дезир. С другой стороны, в Европе больше всего критикуют нацистов не за саму идеологию нацизма, а за их неприятие мигрантов и содомитов.

На Украине "С14" связывают с бывшим президентом Петром Порошенко. Это подтверждается тем, что они никогда не проводили акций против олигарха, но всегда только против его политических оппонентов. В частности, во время президентской предвыборной кампании они "топили" Юлию Тимошенко, которая в итоге уступила Порошенко лишь 2% и не попала во второй тур.