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Тюменьстальмост (2017) | Фото: fotodom.net

Конкурсный управляющий "Тюменьстальмоста" требует 34 млн рублей в качестве вознаграждения

Конкурсный управляющий завода Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола Елена Рыбасова обратилась в суд с заявлением об установлении для себя вознаграждения. За свою работу она просит выплатить более 34 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма сложилась из процентов от размера удовлетворенных требований залогового кредитора, следует из материалов суда. Арбитраж принял заявление к рассмотрению, заседание состоится в конце августа.

Напомним, что "Тюменьстальмот" имеет зарплатные долги перед сотрудниками в размере 45,5 млн руб. Прокуратура предупредила об ответственности.

Конкурсное производство в отношении "Тюменьстальмоста" продлено до октября 2019 г. Кредиторы приняли решение о проведении замещения активов должника путем создания на базе имущества ТСМ акционерного общества "СтальМост", единственным учредителем которого является должник. В конкурсную массу за период конкурсного производства поступило 95,5 млн руб. При этом размер требований кредиторов второй очереди – 8,9 млн руб., третьей - свыше 5 млрд руб.

В 2017 г. "Тюменьстальмост" был признан банкротом по иску "Сбербанка", позднее решение было отменено.

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Конкурсный управляющий "Тюменьстальмоста" требует 34 млн рублей в качестве вознаграждения

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Теги: Тюменьстальмост, Рыбасова, банкротство, конкурсный управляющий



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