Съемочная группа "Сердце Пармы" возместила ущерб за вырубленные пихты и елки

Съемочная группа "Сердца Пармы" на добровольной основе возместила ущерб за вырубленные деревья в Каменном городке, где проходили съемки фильма, несмотря на то, что на сегодняшний день виновные лица не установлены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края.

В ведомстве заявили, что считают ситуацию урегулированной.

"Минприроды в качестве потерпевшей стороны направлены пояснения в Гремячинский отдел полиции о прекращении уголовного дела", пояснили в министерстве, добавив, что претензий к съемочной группе не имеют.

Сумма ущерба - 56 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, в июле инспектор природного парка "Пермский" обнаружил, что в парке были вырублены молодые деревья — пять пихт, десять елей и одиннадцать берез. Факт вырубки был зафиксирован сотрудниками лесничества и полиции. В минприроды сообщили, что разрешения на вырубку деревьев не давали. Было возбуждено уголовное дело.