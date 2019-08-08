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Общество Пермский край
Пермь счастье не за горами (2019) | Фото: Накануне.RU

Гимн Перми, который "готова спеть Бузова", еще не написан. Авторы слов и музыки получат по 300 тысяч

Конкурс на написание гимна Перми ещё не объявлен. В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что идёт согласование постановления о проведении конкурса на написание слов и музыки. Авторы слов и музыки гимна получат по 300 тыс. руб.

Ранее появился оргкомитет по разработке гимна города, который возглавил спикер думы города Юрий Уткин. По его словам, первая задача комитета – сформировать комиссию, которая займется утверждением музыки и текста будущего гимна, а также работой с авторами. Также от городской думы в состав комитета вошли депутаты Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Дмитрий Федоров и Сергей Богуславский.

Кроме того, в список членов включены ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, гендиректор союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" Василий Цыганков, почетный гражданин Перми Владимир Сатюков, начальник управления организационно-методической работы мэрии Светлана Ивашкина, исполняющий обязанности начальника информационно-аналитического управления Наталья Шушпанова и председатель молодежного парламента Перми Айна Якупова.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что гимн столицы Прикамья за 5 млн руб. может исполнить Ольга Бузова, однако её менеджмент опроверг переговоры об этом.

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Гимн Перми, который "готова спеть Бузова", еще не написан. Авторы слов и музыки получат по 300 тысяч

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Теги: гимн Перми, администрация, конкурс



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