К пансионату, где ветерана похоронили в мешке, появились вопросы: "удержание пенсий и бухгалтерия"

В Тюмени продолжается разбор полетов в связи с громким скандалом с ненадлежащими похоронами специализированным пансионатом 91-летнего ветерана войны в черном мешке. Пока в случившемся разбираются следователи, заместитель губернатора Ольга Кузнечевских через социальные сети заявила, что в социальном учреждении грядут увольнения.

Впрочем, на амбразуру к журналистам чиновники решили не выходить, а кинули на нее свой общественный совет. По крайней мере впечатление после брифинга сложилось именно такое, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая пресс-конференцию в "Доме журналистов", председатель Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Екатерина Фролова сразу заявила, что собрала прессу, чтобы "развеять слухи и домыслы вокруг пансионата для ветеранов войны и труда". Однако, забегая вперед, вопросов по итогу оказалось еще больше, чем было.

Фролова сообщила, что вместе с членами совета они провели несколько дней в пансионате, где проинспектировали условия пребывания постояльцев, и ничего криминального не выявили.

"С точки зрения морали и этических норм, случившиеся не вписывается ни в какие стандарты, и нельзя найти объективных и субъективных причин, по которому произошёл инцидент", – прокомментировала инцидент общественница и особо подчеркнула, что "нельзя судить по одному единичному факту о всей системе социальной поддержки граждан".

"Нет никакой страшной ситуации в пансионате, там все в рамках приличия, все так же радушно и по-домашнему организовано проживание ветеранов", – добавила она.

Отвечая на вопросы прессы про информацию о, якобы, жалобах одного из постояльцев пансионата на голод, Фролова назвала сообщение домыслами и слухами.

"Никакого дедушки нет и голодомора – тоже, – резко отрезала председатель совета. – С кем мы общались, большинство довольны питанием и тем, как они там живут". Она объяснила, что пожилые люди довольно капризны, и в силу диеты их не балуют сладким и копчеными продуктами.

"Никакого голода нет, просто кто-то хочет иногда вместо курочки колбаску", – еще раз заявила общественница.

Отметим, что в настоящее время в учреждении проходит служебное расследование с целью выяснить, кто принимал решение о похоронах в таком виде или, наоборот, проявил халатность, однако итоги проверки будут опубликованы позже. При этом сам факт захоронения в неприглядном виде уже не отрицается.

"Это единичный случай, подобного ранее никогда не было, поэтому инцидент и вызвал такой резонанс", – продолжали оправдываться спикеры.

При этом общественные ревизоры признались, что постояльцы пансионата встретили проверяющих холодно и с подозрением: "Не хотим ли мы сделать им хуже". По словам членов общественного совета, в учреждении не было выявлено каких-либо нарушений ни в качестве обслуживания, ни в условиях комфорта.

Но, например, в ходе ответа на вопрос корреспондента Накануне.RU выяснилось, что в пользу учреждения удерживается до 75% пенсии, а остальные постояльцы получают на руки и "каждый имеет право по потребностям докупать себе вещи". Квартиры же и другая недвижимость, по заявлениям пресс-секретаря профильного департамента регионального правительства, не изымаются, и они остаются в собственности граждан.

Возникли резонные выводы: пенсии у ветеранов и тружеников тыла – относительно высокие. А из открытых источников можно узнать, что 49 млн руб. на содержание учреждения идет в виде субсидий от государства и 18 млн руб. поступает в виде дохода от платных услуг, получается, что в месяц на каждого постояльца приходится минимум 31 тыс. руб.

Почему не нашлось денег на достойное погребение – члены общественного совета ответить не смогли, сославшись на следствие, которое еще не завершено.

В пансионате работает 59 человек персонала, то есть по два человека на ветерана, не считая многочисленных волонтеров и общественных организаций, которые также помогают ветеранам, многие из которых – лежачие или поражены деменцией.

"Мы не контролируем каждое учреждение в режиме онлайн и не можем физически отследить всех, и мы, как общественники, не получаем заработную плату за свою деятельность, – оправдались члены совета после упреков со стороны прессы. – Нужно понять, где произошел сбой, виновата инструкция, которую нужно заменить, или была совершена человеческая ошибка".

В сухом остатке прояснить более подробно ситуацию журналистам не удалось, на все вопросы относительно инцидента звучала одна мантра: "Пока расследование не завершится и точка на бумаге не будет поставлена, говорить что-то рано".