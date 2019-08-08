В Магнитогорске охранник пейнтбольного клуба лишил свободы трех подростков, которые забрались на территорию

В Магнитогорске 5 августа охранник пейнтбольного клуба, расположенного возле центрального стадиона, поймал трех мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, которые пробрались на территорию клуба без разрешения.

Дети прыгали там на надувном пилоне, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Охранник увел детей в помещение клуба и держал там до той поры, пока один из детей не позвонил родителям.

Назначена проверка, в ходе которой будет проверена достоверность информации.