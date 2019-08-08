Супруга Гафта не подтвердила информацию о смерти артиста

Актер Валентин Гафт, попавший ранее в больницу с инсультом, чувствует себя удовлетворительно.

О госпитализации 83-летнего народного артиста РСФСР ранее сообщили СМИ. Якобы еще с месяц назад актер попал в больницу, был в реанимации, сейчас его состояние стабилизировалось.

При этом на портале Mail.ru появилась фотогалерея в память о Гафте, под которой было написано, что он скончался.

Как сообщила РИА Новости супруга актера Ольга Остроумова, Гафт все еще находится в больнице, речь о выписке пока не идет.

В пресс-службе театра "Современник" также сказали, что актер лежит в больнице, "чувствует себя нормально".

Весной этого года СМИ уже сообщали о госпитализации Гафта, но тогда он опроверг эту информацию, заявив, что хорошо себя чувствует и будет играть в спектакле в театре "Современник".