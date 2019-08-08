Сергей Стиллавин: Моя несбыточная мечта? Наступление коммунизма во всём мире

Известный радиоведущий Сергей Стиллавин ответил на вопрос о том, какая у него несбыточная мечта.

"Я всё больше понимаю, что не смешно, когда люди говорят, что мечтают о мире во всём мире. Знаете, когда у нас стали транслировать конкурсы красоты все эти женщины в купальниках, когда им подносили микрофон, не боясь приближали его к своему рту и говорили - "я мечтаю о мире во всём мире". И все в зале хлопали, аплодировали. А наши думали – вот дура! Нет, чтоб сказать, что хочу Mercedes SLС.

А на самом деле, если говорить о [моей] несбыточной мечте, то да – мир во всём мире. Я мечтаю о наступлении мира, а второй этап – наступление коммунизма во всём мире. Знаете, что такое коммунизм (обращается к ведущему, – прим.)? Я вам объясню, вы не жили в то время, когда мы мечтали о нём. Так вот, коммунизм – это когда заходишь в магазин, берёшь всё, что хочешь, но столько – сколько надо и идёшь домой. А на утро идёшь на работу и честно работаешь. И тебе тоже не платят, и ты в магазине не платишь. А всё потому что ты сознательный", – сказал Стиллавин.

На вопрос о том "если бы у тебя была машина времени, в какой год, эпоху, вернулся бы на один день?" Стиллавин ответил с присущим ему юмором.

"На один день? То есть нагадить и смыться? Я бы слетал в 1917 год, в январь месяц, и застрелил бы Керенского (смеётся, – прим.)", – ответил радиоведущий.

В 2019 году радиостанции "Маяк" исполняется 55 лет. В честь этого события сотрудники решили устроить для своих ведущих серию из 55 вопросов и ответов. На протяжении последних лет Стиллавин на "Маяке" ведёт утреннее шоу под названием "Сергей Стиллавин и его друзья".