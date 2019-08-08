Максим Фадеев и Наргиз Закирова со скандалом расходятся

Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" со скандалом покидает Наргиз Закирова. Еще совсем недавно Фадеев и Наргиз демонстрировали душевную и творческую близость, но теперь лэйбл забирает у артистки права на исполнение песен, написанных Максимом. А других популярных у Наргиз пока попросту нет.

Вот что она написала об отмене своих выступлений в регионах на странице в Instagram: "За сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра "MALFA".

Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании "MALFA", было проигнорировано".

Наргиз утверждает, что в мае этого года "по вине руководства и представителей лейбла "MALFA" был сорван ее американский тур.