В прикамском городе могут замерзнуть 20 тысяч человек

Пермское УФАС предостерегло теплоэнергетиков Губахи от срыва отопительного сезона. "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК) все еще не завершила ремонт теплосетей, реконструкция может угрожать городу с 20-тысячным населением.

О проблеме рассказал заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Павел Литвинов, передает корреспондент Накануне.RU. ГЭК - единственная теплоснабжающая компания города, летом она запланировала провести модернизацию сетей.

На сегодня старые трубы извлечены из земли, но коммунальщики еще не проложили новые. Работа на объекте не ведется, рассказали в УФАС, город к началу отопительного сезона может остаться без тепла. УФАС выдала предостережение, елси с началом отопительного сезона в дома жителей не поступит тепло, ГЭК будут грощить штрафы.

"За злоупотребление доминирующим положением виновным лицам может грозить административная ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей либо дисквалификации сроком до трех лет", - отметил Литвинов.