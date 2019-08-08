30 Августа 2020
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Общество Пермский край
ремонт теплотрассы, ремонт дорог (2016) | Фото: Накануне.RU

В прикамском городе могут замерзнуть 20 тысяч человек

Пермское УФАС предостерегло теплоэнергетиков Губахи от срыва отопительного сезона. "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК) все еще не завершила ремонт теплосетей, реконструкция может угрожать городу с 20-тысячным населением.

О проблеме рассказал заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Павел Литвинов, передает корреспондент Накануне.RU. ГЭК - единственная теплоснабжающая компания города, летом она запланировала провести модернизацию сетей.

На сегодня старые трубы извлечены из земли, но коммунальщики еще не проложили новые. Работа на объекте не ведется, рассказали в УФАС, город к началу отопительного сезона может остаться без тепла. УФАС выдала предостережение, елси с началом отопительного сезона в дома жителей не поступит тепло, ГЭК будут грощить штрафы.

"За злоупотребление доминирующим положением виновным лицам может грозить административная ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей либо дисквалификации сроком до трех лет", - отметил Литвинов.

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В прикамском городе могут замерзнуть 20 тысяч человек

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Теги: Губаха, УФАС Пермского края,



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