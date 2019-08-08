30 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, врио губернатора, (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители поселка Роза пожаловались Текслеру на аварийное жилье через дорогу от Коркинского разреза

Розинцы обратились к руководителю Челябинской области во время его визита в коркинскую больницу. Они пожаловались, что дома рушатся, образуются трещины. Однако жилье не признали аварийным и не стали расселять, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дома аварийными не признали, не было комиссии. Нас просят, чтобы мы сами создали комиссию, заплатили деньги. А у нас бабушки живут. Дома с 1952 года, рушатся. Мы находимся через дорогу от разреза и дома уходят под наклон. Мы бы хотели, чтобы нашу проблему решили", - сетуют местные жители.

Алексей Текслер пообещал направить в поселок комиссию, которая оценить состояние домов.

"С комиссией мы решим вопрос. Расселение возможно только после признания дома аварийным. Других вариантов не существует. Я сегодня дам поручение прислать к вам комиссию. Комиссия к вам на днях приедет, все внимательно посмотрит и мне доложит. Я возьму этот вопрос на личный контроль", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер сообщил, что, как докладывали ему подчинённые, 300-метровая зона от карьера уже расселена, а дома, которые были признаны аварийными, расселят в ближайшие два года.

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Жители поселка Роза пожаловались Текслеру на аварийное жилье через дорогу от Коркинского разреза

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Теги: алексей текслер, поселок роза, коркинский разрез



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