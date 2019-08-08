30 Августа 2020
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Спорт Свердловская область
Екатеринбург-Арена, Центральный стадион (2017) | Фото: Накануне.RU

Финиш марафона "Европа - Азия" пройдет не на газоне "Екатеринбург-Арены"

Финиш марафона "Европа - Азия" решено не проводить на газоне стадиона "Екатеринбург-Арена". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в интервью программе "Стенд".

Как рассказал ее ведущий Максим Путинцев, по словам Рапопорта, финиш 11 августа состоится вне поля, поскольку сохранить газон для матчей "Урала" и молодежной сборной России в октябре важнее.

Ранее президент уральской команды Григорий Иванов выступал резко против финиша на поле стадиона и заявлял, что не допустит этого.

Григорий Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

"От себя добавлю: Григорию Иванову выводить 500 футболистов на защиту травы не потребуется", - написал Максим Путинцев в своем Facebook.

Напомним, 11 августа в связи с проведением легкоатлетического марафона "Европа - Азия" будет временно ограничено движение транспорта на участке трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург".

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Финиш марафона "Европа - Азия" пройдет не на газоне "Екатеринбург-Арены"

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Теги: стадион, финиш, марафон, Екатеринбург



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Ранее 02.08.2019 09:58 Мск Трассу "Пермь - Екатеринбург" перекроют на несколько часов из-за марафона

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