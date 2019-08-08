Кунгуряк отделался обязательными работами за разгром 37 могил

Суд наказал 18-летнего кунгуряка за порчу десятков могил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

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Напомним, в ноябре 2018 г. он в компании младшего товарища, гуляя по кладбищу, начал громить памятники и кресты на могилах, полагает следствие. Пострадали 37 захоронений, сумма ущерба – 70 тыс. руб. Судили только старшего из налётчиков – младшему не было в момент совершения преступления 14 лет, к уголовной ответственности его не привлечь. За преступление деньгами ответят его родители.

Злоумышленник получил 150 часов обязательных работ и обязанность компенсировать ущерб. Приговор вступил в силу.