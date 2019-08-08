30 Августа 2020
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Политика В России
такси, нелегальное такси, ГИБДД (2015) | Фото: vk.com

СМИ: Госдума может запретить работать в такси водителям без российского гражданства

В Госдуме готовятся осенью продолжить рассмотрение во втором чтении закон о регулировании деятельности такси. Его готовят уже не один год, и новая версия, кажется, тоже не устраивает участников процесса: пассажиров, таксистов и таксомоторные компании.

Накануне комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Документ пока не зарегистрирован – его только разослали депутатам для ознакомления, пишет "Коммерсант".

Ознакомившись с текстом, многие были удивлены: предлагаются кардинальные меры. Одной из самых революционных норм можно назвать запрет на работу в такси водителям без российского гражданства и прав РФ.

Запрет распространяется на имеющих судимость за особо тяжкие преступления (непогашенную или неснятую), лишенных прав в течение последнего года. Регионы получат право вводить дополнительные обязанности для водителей проходить "аттестацию на знание дорожно-уличной сети" и "функционального назначения и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры муниципального образования". Появилось требование устанавливать в автомобилях тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей.

Расширены требования к юрлицам — соискателям разрешений: теперь им надо будет, среди прочего, представить справку о наличии парковочного места (там будет храниться машина после смены), а также документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых медосмотров водителей. Сохранилась норма, согласно которой служба заказа такси (агрегатор) несет ответственность перед пассажиром за передачу заказа таксисту, не имеющему соответствующего разрешения. В каждом регионе должен действовать свой реестр служб заказов такси, каждый агрегатор для этого должен зарегистрировать в субъекте федерации отдельное юрлицо. Также уточнено, что тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс России.

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СМИ: Госдума может запретить работать в такси водителям без российского гражданства

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Теги: такси, ужесточение закона, контроль, гражданство, регистрация



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